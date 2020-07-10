***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 18:21
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasına istinaden yapılan ek açıklamadır.
Şirket Merkezi New York, ABD'de yer alan Silo Equity Partners'ın iştiraki olan, Silo Equity Partners SPC, alternatif borç verme ve kamusal sermaye alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip kurucu üyeleri tarafından desteklenen bir finansman yönetimi faaliyeti sürdürmektedir.
Söz konusu işleme dair kredi tutarının önümüzdeki hafta içerisinde tek parça veya iki parça halinde şirketimiz hesaplarına geçmesi beklenmektedir.
Ayrıca gelecek kredi ile UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizin hammadde alımları ile 11.02.2020 tarihinde Özel Durum Açıklamamızda yapmış olduğumuz açıklamada belirtilen yatırım teşvik belgesine ait yatırımların tamamlanması ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859097
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9050
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|Önceki Kapanış
|: 6,8990
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6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,77
|Açılış
|: 396,18
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6450
|8,6883
|% 0,22
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,80
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.654
|2.669
|-3,80
|
|Yarım
|1.289
|1.306
|-1,90
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
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