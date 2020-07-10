***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.07.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasına istinaden yapılan ek açıklamadır.Şirket Merkezi New York, ABD'de yer alan Silo Equity Partners'ın iştiraki olan, Silo Equity Partners SPC, alternatif borç verme ve kamusal sermaye alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip kurucu üyeleri tarafından desteklenen bir finansman yönetimi faaliyeti sürdürmektedir.Söz konusu işleme dair kredi tutarının önümüzdeki hafta içerisinde tek parça veya iki parça halinde şirketimiz hesaplarına geçmesi beklenmektedir.Ayrıca gelecek kredi ile UV Led teknolojisini içeren ürünlerimizin hammadde alımları ile 11.02.2020 tarihinde Özel Durum Açıklamamızda yapmış olduğumuz açıklamada belirtilen yatırım teşvik belgesine ait yatırımların tamamlanması ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859097BIST