***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 12:03
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2018 - 03.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile tedarikçimiz BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin Erzurum ilinde üretimi konusunda BEB 3D Tasarım tarafından ilgili mercilere başvurular yapılmış ve teşvik kapsamındaki müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, 20.06.2019 tarih 8110 no'lu KOSGEB kurul kararı ile Makine-Teçhizat giderleri desteği olmak üzere toplam 5.000.000 TL destek uygun görülmüştür. Söz konusu bu destekten BEB 3D Tasarım firması yararlanmıştır. Bugün (16.11.2020) itibariyle bütün yatırımlar tamamlanmış ve araç şarj sistemlerinin ilk deneme üretimlerine bu hafta başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888624
BIST
14:301.300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:307,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:309,1722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0848
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:30470,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,23
|Açılış
|: 470,51
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DAGI
|8,80
|110.390.453
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|5.394.278
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.911.084
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.234.732
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,01
|2.080.183.696
|% 1,69
|
|KRDMD
|4,38
|1.100.219.411
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|698.286.961
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,36
|591.961.484
|% 0,79
|
|SISE
|6,84
|549.335.510
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.100.219.411
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|698.286.961
|% 0,34
|
|GARAN
|9,01
|2.080.183.696
|% 1,69
|
|USAK
|2,61
|390.655.527
|% 6,53
|
|EKGYO
|1,89
|246.422.917
|% -0,53
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7398
|7,7458
|% 0,85
|
|Euro
|9,1642
|9,1722
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,1793
|10,2304
|% 0,75
|
|Frank
|8,4458
|8,4966
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0567
|2,0670
|% 0,73
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|4,15
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|14,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|15,98
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|7,73
|
|Çeyrek
|754
|772
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|0,88
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:41CRFSA
Yüzde 6.97 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 534, 101 adet işlem
-
14:40MRGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 762, 665 adet işlem
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KCHOL, TCELL
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, GARAN, DOHOL
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 46 artarak (% 0.38 ) 1, 174