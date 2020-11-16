***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2018 - 03.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile tedarikçimiz BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin Erzurum ilinde üretimi konusunda BEB 3D Tasarım tarafından ilgili mercilere başvurular yapılmış ve teşvik kapsamındaki müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, 20.06.2019 tarih 8110 no'lu KOSGEB kurul kararı ile Makine-Teçhizat giderleri desteği olmak üzere toplam 5.000.000 TL destek uygun görülmüştür. Söz konusu bu destekten BEB 3D Tasarım firması yararlanmıştır. Bugün (16.11.2020) itibariyle bütün yatırımlar tamamlanmış ve araç şarj sistemlerinin ilk deneme üretimlerine bu hafta başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888624BIST