***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler sermaye piyasası mevzuatı uyarınca içsel bilgi niteliğinde (içsel bilginin tanımı ve açıklama yükümlülüğü bulunulan bilgiler hakkında Özel Durumlar Rehberinden (https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1103) bilgi edinilmesi mümkündür) bulunmadığından KAP'ta açıklama yapılmamaktadır.Yapılan iş anlaşmalarının faaliyetler içindeki önemi, yapılan anlaşmalarla ilgili devam eden süreçler ve finansal tablolara etkisi Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte olup, içsel bilgi niteliğinde olan olay, gelişme ve bilgiler KAP aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893845BIST