***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 15:59
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler sermaye piyasası mevzuatı uyarınca içsel bilgi niteliğinde (içsel bilginin tanımı ve açıklama yükümlülüğü bulunulan bilgiler hakkında Özel Durumlar Rehberinden (https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1103) bilgi edinilmesi mümkündür) bulunmadığından KAP'ta açıklama yapılmamaktadır.
Yapılan iş anlaşmalarının faaliyetler içindeki önemi, yapılan anlaşmalarla ilgili devam eden süreçler ve finansal tablolara etkisi Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte olup, içsel bilgi niteliğinde olan olay, gelişme ve bilgiler KAP aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893845
BIST
17:131.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:137,6580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:139,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0762
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:13463,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:13
|AKCNS
|16,85
|104.319.279
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|37.041.310
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.500.665
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.854.029
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|64.556.248
|% 9,95
|
|KARTN
|3.006,70
|540.528.328
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.307.823
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.120.826.694
|% 0,00
|
|PGSUS
|74,10
|1.360.359.078
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.995.198
|% 2,34
|
|TCELL
|16,18
|1.099.490.026
|% 2,34
|
|GARAN
|9,84
|1.064.639.201
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.995.198
|% 2,34
|
|TSKB
|1,79
|948.599.129
|% 6,55
|
|ISGYO
|2,46
|648.577.563
|% 7,42
|
|ODAS
|3,97
|692.827.143
|% 1,02
|
|GSDHO
|2,44
|403.179.735
|% 3,83
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6508
|7,6580
|% -0,58
|
|Euro
|9,3724
|9,3816
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3130
|10,3647
|% -0,96
|
|Frank
|8,6048
|8,6567
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0329
|2,0431
|% -0,70
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|1,14
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.062
|3.140
|-38,41
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-18,58
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,04
|
Seans Raporu
17:13
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 06 artarak (% 0.32 ) 1, 263
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, SMART, UZERB, MMCAS, BRKO, FRIGO, HLGYO, UMPAS, BRSAN, MARKA