***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 16:29
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C Sağlık Bakanlığı UTS sistemine giriş yapılan UV-C (Ultra Violeds) ürünlerimize ait T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Müdürlüğü ÇevSis Ruhsatı alınmıştır. Söz konusu ruhsat, kamu alımlarında ve kullanımlarında İl Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmesi gereken ruhsattır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908622
BIST
17:541.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:547,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
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7,1413
En Düşük
7,0620
17:548,5691
En Yüksek
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|: 0,43%
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|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5350
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8,6212
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|Açılış
|: 418,98
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|Önceki Kapanış
|: 416,46
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422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ERBOS
|60,50
|130.744.308
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|SEKUR
|41,40
|22.339.194
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.641.127
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.630.910
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|138,40
|4.815.384.272
|% 2,98
|
|GARAN
|10,21
|2.395.311.501
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,60
|2.141.273.396
|% -3,35
|
|PETKM
|5,30
|1.518.161.388
|% 2,12
|
|SISE
|7,75
|1.401.799.603
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,60
|2.141.273.396
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.052.938.031
|% 1,37
|
|TSKB
|1,82
|535.939.440
|% 1,11
|
|PETKM
|5,30
|1.518.161.388
|% 2,12
|
|DOHOL
|3,55
|1.000.068.390
|% -3,01
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0752
|7,0806
|% 0,10
|
|Euro
|8,5602
|8,5691
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7315
|9,7803
|% 0,36
|
|Frank
|7,8900
|7,9375
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8816
|1,8911
|% 0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,29
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,31
|60,31
|-0,39
|