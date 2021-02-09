***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C Sağlık Bakanlığı UTS sistemine giriş yapılan UV-C (Ultra Violeds) ürünlerimize ait T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Müdürlüğü ÇevSis Ruhsatı alınmıştır. Söz konusu ruhsat, kamu alımlarında ve kullanımlarında İl Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmesi gereken ruhsattır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908622BIST