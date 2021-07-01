***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 16:50
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020 - 08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.12.2020 ve 08.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarımıza istinaden,
Şirketimizin Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde yer alan üretim tesislerin de Türk Metal Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.03.2021-28.02.2023 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 01.07.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945468
BIST
16:521.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:528,6755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:5210,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:52497,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,90
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:52
|PEKGY
|1,10
|76.081.077
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.594.949
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.558.264
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.377
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.400
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.059.806
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|OZRDN
|9,50
|5.200.687
|% -8,30
|
|THYAO
|13,65
|1.024.622.465
|% 2,09
|
|GARAN
|8,38
|790.951.161
|% 0,96
|
|SASA
|27,44
|381.815.626
|% 0,96
|
|KOZAL
|117,20
|327.801.428
|% 0,09
|
|ERBOS
|128,50
|313.252.604
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,88
|248.725.838
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|242.238.548
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|790.951.161
|% 0,96
|
|THYAO
|13,65
|1.024.622.465
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.081.077
|% 10,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6731
|8,6755
|% -0,27
|
|Euro
|10,3131
|10,3198
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9557
|12,0157
|% -0,35
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,13
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|34,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|39,23
|
|Yarım
|1.583
|1.626
|18,97
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|2,01
|
Seans Raporu
16:52
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17:05ARMDA
Yüzde 6.36 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 045 adet işlem
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17:03SEKUR
Yüzde 4.12 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 578 adet işlem
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17:02VERTU
Yüzde 9.52 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 221 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 59 artarak (% 0.55 ) 1, 206
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DARDL, BERA, PEKGY, KGYO, SAYAS, INVEO, GEDIK, SELVA