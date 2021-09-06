***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetimi şirket merkezinde toplanarak, Şirketimiz ile Kamerun Cumhuriyetinde kurulu Musaac (la mutuelle de santé des acteurs de l'économie) arasında imzalanan 3 adet anahtar teslim hastane inşaatı ile elektrik ve mekanik işi için şube açılmasına yönelik aşağıdaki kararları almışlardır.1.Şirketimizin Kamerun Cumhuriyeti'nde 189, rue 1788 Bastos-Yaunde adresinde bir şube açılmasına,2.Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kamerun Yaunde Şubesi olmasına,3.Şubeye 10.000.000 Orta Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine,4.Şubeyi temsilen Şirket çalışanımız Emre Emsen'nin 3 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına,5.Şubenin iştigal konusunun, hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince inşaat işleri ile elektrik ve mekanik işleri ile iştigal etmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962079BIST