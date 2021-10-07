***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 18:15
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetimi şirket merkezinde toplanarak Fildişi Sahili Cumhuriyetinde şube açılması ile ilgili aşağıdaki kararları almışlardır.
1. Şirketimizin Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan adresinde bir şube açılmasına,
2. Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fildişi Abidjan Şubesi olmasına,
3. Şubeye 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine,
4. Şubeyi temsilen şirket çalışanımız Emre Emsen'nin 5 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına,
5. Şubenin iştigal konusunun inşaat, elektrik mekanik, taahhüt ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işler ile iştigal edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968134
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0903
|Açılış
|: 10,3000
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3771
En Düşük
10,2298
18:05506,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,88
|Açılış
|: 506,51
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|486.632
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.660.482
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.950.015
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.045.680
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.290.320
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.896.285
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|266.464.561
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.504.466.435
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.120.622.215
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|937.192.089
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.173.518
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|853.092.928
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|438.149.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|455.464.198
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.504.466.435
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|853.092.928
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,57
|302.059.300
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9450
|8,9470
|% 0,81
|
|Euro
|10,3519
|10,3640
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1642
|12,2252
|% 1,03
|
|Frank
|9,6159
|9,6738
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3775
|2,3895
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM