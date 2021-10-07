***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetimi şirket merkezinde toplanarak Fildişi Sahili Cumhuriyetinde şube açılması ile ilgili aşağıdaki kararları almışlardır.1. Şirketimizin Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan adresinde bir şube açılmasına,2. Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fildişi Abidjan Şubesi olmasına,3. Şubeye 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine,4. Şubeyi temsilen şirket çalışanımız Emre Emsen'nin 5 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına,5. Şubenin iştigal konusunun inşaat, elektrik mekanik, taahhüt ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işler ile iştigal edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968134BIST