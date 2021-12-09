***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 17:33
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetleri arasında bulunan araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de nüfusa oranla yedi coğrafi bölgeye yayılacak şekilde en az 8.500 araçlık elektrikli araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda bölge bayi anlaşmaları imzalanmaya başlanılmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul Avrupa yakası ile İstanbul Anadolu yakası olmak üzere, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi bayilikleri ile ilgili anlaşmalar imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982462
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0921
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0405
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05788,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,29
|Açılış
|: 788,12
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7711
|13,7794
|% 0,67
|
|Euro
|15,5542
|15,5903
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,1360
|18,2270
|% 0,63
|
|Frank
|14,8270
|14,9163
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6637
|3,6821
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,59
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,22
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS