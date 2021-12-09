***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetleri arasında bulunan araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de nüfusa oranla yedi coğrafi bölgeye yayılacak şekilde en az 8.500 araçlık elektrikli araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda bölge bayi anlaşmaları imzalanmaya başlanılmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul Avrupa yakası ile İstanbul Anadolu yakası olmak üzere, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi bayilikleri ile ilgili anlaşmalar imzalanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982462BIST