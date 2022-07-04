***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 16:06
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen eksik bilgi ve belgeler teslim edilmiş olup, bedelli sermaye artırım süreci devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041147
BIST
17:202.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,33
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.429
17:2016,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0769
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:2017,5729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0940
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:20978,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,82
|Açılış
|: 978,87
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,12
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BERA
|15,38
|344.236.334
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.968.784
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.213.542
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.862.986
|% 9,82
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|39,84
|80.892.413
|% -9,78
|
|MZHLD
|85,90
|20.102.677
|% -7,68
|
|MAKIM
|15,02
|180.068.745
|% -7,17
|
|BMSCH
|10,81
|99.139.222
|% -7,13
|
|KFEIN
|21,06
|32.246.371
|% -6,32
|
|THYAO
|48,44
|2.388.006.809
|% -1,74
|
|KOZAL
|197,70
|1.673.733.260
|% 5,72
|
|SISE
|21,52
|1.471.438.193
|% 0,84
|
|EREGL
|26,34
|1.076.943.256
|% -2,66
|
|KOZAA
|28,86
|996.875.537
|% 3,59
|
|EKGYO
|2,86
|806.514.779
|% 1,78
|
|ODAS
|2,77
|353.534.949
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,29
|430.885.821
|% -2,72
|
|TSKB
|2,02
|158.503.608
|% -1,46
|
|SISE
|21,52
|1.471.438.193
|% 0,84
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8283
|16,8314
|% 0,46
|
|Euro
|17,5597
|17,5729
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,3558
|20,4579
|% 0,74
|
|Frank
|17,4413
|17,5464
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4719
|4,4944
|% 0,46
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,81
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|26,00
|
|Tam
|6.542
|6.618
|28,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,29
|
Seans Raporu
17:20
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17:35LIDFA
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 575, 548 adet işlem
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 05 kaybederek (% -0.46 ) 2, 160
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17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, MNDRS, PEGYO, BERA
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17:34
OYAYO, KRGYO, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34
BMSCH, MAKIM, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında