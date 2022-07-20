***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 oranında Bağlı Ortaklığı olan Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin mevcut 1.000.000 TL olan sermayesinin 4.000.000 TL nakit artırımla 5.000.000 TL'ye çıkarılmasına nakit artırıma konu 4.000.000 TL'nin %70 oranı olan 2.800.000 TL'sinin şirketimiz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047015BIST