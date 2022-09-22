***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 12:36
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021 - 01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.09.2021 Tarihli özel durum açıklamamız üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş'e ait borsada işlem görmeyen Şirket sermayesindeki paylarının çoğunluğunun, finansal veya stratejik ortaklık için yerli/yabancı şirketlere/fonlara satışı konusunda görüşmeler yapmak amacıyla Tafralı Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan danışmanlık sözleşmesi 6 ay uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064648
BIST
12:403.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 38,13
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.237
12:4018,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
12:4018,1819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1529
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
12:40986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ULUSE
|130,60
|16.235.220
|% 9,93
|
|UNLU
|7,16
|51.276.182
|% 9,82
|
|CRDFA
|3,71
|18.285.761
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,89
|31.639.798
|% 9,74
|
|BAGFS
|23,74
|213.890.409
|% 8,60
|
|PINSU
|7,22
|53.015.625
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|333.818.468
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|28.709.865
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|30.109.035
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,30
|1.746.329.357
|% 0,79
|
|SISE
|27,44
|1.410.623.016
|% 2,16
|
|YKBNK
|7,17
|1.060.734.652
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,95
|961.445.520
|% 1,28
|
|AKBNK
|11,76
|907.693.929
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,95
|961.445.520
|% 1,28
|
|ZOREN
|4,04
|673.922.303
|% 2,02
|
|YKBNK
|7,17
|1.060.734.652
|% 2,58
|
|SKBNK
|2,81
|333.818.468
|% -9,94
|
|DOHOL
|5,22
|429.417.011
|% 0,58
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3598
|18,3636
|% 0,20
|
|Euro
|18,1706
|18,1819
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,6923
|20,7961
|% 0,47
|
|Frank
|18,7472
|18,8601
|% -0,76
|
|Riyal
|4,8649
|4,8893
|% 0,16
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,88
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.673
|6.742
|-54,00
|
|Yarım
|3.251
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.648
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|90,66
|90,66
|0,83
|