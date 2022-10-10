***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Bedelli Sermaye artırımı hakkındaki yazısına istinaden yapılan açıklamadır.Şirketimiz, 7 Şubat 2019 tarihinde uluslararası bir yatırım fonu olan Silo Equity Partners SPC ("Silo") ile hisse teminatlı bir hibrit finansman sözleşmesi (26 Haziran 2020 tarihinde tadil edilmiş haliyle "Kredi Sözleşmesi") imzalamış ve yine aynı tarihte Yüksel Kardeş, Kredi Sözleşmesi kapsamında Gersan'da sahip olduğu paylarının Silo lehine teminat olarak sağlandığı bir hisse rehin sözleşmesi ("Rehin Sözleşmesi") akdetmiştir. Ancak Kredi Sözleşmesi, daha sonra 26 Haziran 2020 tarihli Tadil Sözleşmesi ile tadil edilmiştir ("Tadil Sözleşmesi").Kredi Sözleşmesi kapsamında Gersan tarafından 19.051.500 TL tutarında kredi kullanımı gerçekleşmiş ve bu kapsamda 7.673.737 adet GEREL.IS hissesi Yüksel Kardeş tarafından Rehin Sözleşmesi ile teminat olarak Silo'ya verilmiştir.- %8 basit faiz ile 11.856.000 TL'lik kullanım için 3 Temmuz 2020 tarihindeki piyasa değeri 23.712.000 TL olan 3.800.000 GEREL.IS payı teminat olarak verilmiş ve- %8 basit faiz ile 7.195.500 TL'lik kullanım için 9 Temmuz 2020 tarihindeki piyasa değeri 14.391.000 TL olan 2.700.000 GEREL.IS payı teminat olarak verilmiştir.Tadil Sözleşmesi ve Nihai Kapanış Mutabakatları kapsamında toplam 19.051.500 TL kredi için 6.500.000 adet hisse teminatı verileceği açıkça düzenlenmiş ve Kredi Sözleşmesi'nin tadili öncesinde verilen ve bu miktarı aşan tüm hisselerin ise Yüksel Kardeş'e iadesi Nihai Kapanış Mutabakatları ve Tadil Sözleşmesi uyarınca karşılıklı irade uyuşması ile öngörülmüş olmasına rağmen, 1.173.737 adet hisse, sözleşmeye aykırı olarak Silo tarafından iade edilmemiştir.Dolayısıyla Tadil Sözleşmesi kapsamında 6.500.000 adet hisse bilgimiz dışında Silo tarafından Borsa'da satılarak kredimiz kapatılmış ve kredi teminat marjı olarak tutulan 1.173.737 adet hisse yine Borsa'dan Silo tarafından satılmıştır. Ve Silo tarafından Gersan'a gönderilen 24 Eylül 2020 tarihli ihtarname ile Kredi Sözleşmesi'nin kat edildiği bildirilmiştir.Sonuç olarak,Gersan, 19.051.500 TL tutarında nakdi kredi kullanmış ve bu sözleşme ve ekleri çerçevesinde Yüksel Kardeş, Gersan'ın ortağı sıfatı ile Silo Equity Partners SPC'ye 7.673.737 adet Gersan (GEREL) hissesini teminat olarak vermiştir. Teminat olarak verilen bu hisseler piyasadan satılmış ve kredi kapatılmıştır. Bu kapsamda Silo Equity Partners SPC, Kredi Sözleşmesi'ni 24 Eylül 2020'de haksız olarak kat ederek Yüksel Kardeş'in teminat olarak verdiği payları iade etmemiştir.Bu çerçevede, Gersan ve Yüksel Kardeş, akdettikleri 31.07.2021 tarihli rücu sözleşmesi ile Gersan'ın Yüksel Kardeş'e 19.051.500 TL tutarında borçlu olduğuna ilişkin olarak muhasebe kayıtları oluşturulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070446BIST