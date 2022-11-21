***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız olan Gersan Şarj Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile ŞH/11392-4/00061 numaralı "Şarj Ağı İşletme Lisansı" ile yetkilendirilmiştir. Söz konusu lisansın süresi 49 yıldır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081387BIST