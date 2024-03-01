***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 01.03.2024 tarihli kararı ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 29.02.2024 tarihinde onaylanan 29.02.2024 tarih ve 565427 belge nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aşağıdaki kararları almışlardır.1-TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 29.02.2024 tarihli ve 565427 belge nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde mevcut fabrikamızın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesinde mevcut üretim tesisine modernizasyon ve tevsi yatırım yapılmasına,2-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bu yatırımda, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Faiz Desteği ve sağlanan sair desteklerden Şirket'in yararlandırılmasına,3-Söz konusu yatırım için gerekli yasal sürecin takip edilmesi ile ilgili Sn. Erkan İZGİ'nin görevlendirilmesine,Karar verilmiştir.Yatırım Teşvik Belgesi'nin bitiş tarihi 29.12.2026 olup, detayı aşağıdaki gibidir.Makine – Teçhizat Yatırımı 77.503.550 TL ve Diğer Harcamalar 6.996.450 TL olmak üzere, toplam 84.500.000 TL'dir.Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları- Gümrük Vergisi Muafiyeti- KDV İstisnası- Vergi İndirimi % 70, Yatırıma Katkı Oranı % 30- Faiz Desteği- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yılhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253627BIST