***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüksel KARDEŞ arasında 01/03/2024 tarihinde imzalanan hisse devir protokolü kapsamında Sn. Yüksel KARDEŞ'e ait 8.787.848 adet GEREL hissesini Sn. Erkan İZGİ'ye devretmiştir. Bu devir sonucunda Sn. Erkan İZGİ'nin GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10.787.848'e, pay/oy oranı % 13,48'e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253989BIST