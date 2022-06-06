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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.06.2022 09:44
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İstenen Ek Bilgi ve Belgeler Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
GEREL, TREGREL00017 80.000.000 70.000.000,000 87,50000 1,00 GEREL, TREGREL00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 80.000.000 70.000.000,000 87,50000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu payların 19.051.500 TL'si (OndokuzmilyonellibirbinbeşyüzTL) Yüksel Kardeş tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (% 87,50) artırılarak 150.000.000 TL‘ye çıkarılması işlemi kapsamında 18.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen ek bilgi ve belgeler 03.06.2022 tarihinde teslim edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gerel İzahname-SPK Onayına Sunulan.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034768


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Altın Gr. 987 987 10,12  
Cumhuriyet 6.529 6.628 -50,00  
Tam 6.502 6.666 -33,57  
Yarım 3.143 3.225 -16,24  
Çeyrek 1.576 1.612 -8,12  
Gümüş.Ons 22,29 22,31 0,38  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 0,29  
B. Petrol 120 120 0,56  
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