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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.08.2022 09:10
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Başvurumuzun SPK Tarafından Olumsuz Karşılanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
GEREL, TREGREL00017 80.000.000 70.000.000,000 87,50000 1,00 GEREL, TREGREL00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 80.000.000 70.000.000,000 87,50000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu payların 19.051.500 TL'si (OndokuzmilyonellibirbinbeşyüzTL) Yüksel Kardeş tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 70.000.000 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin olarak, 30 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 11.08.2022 tarih ve 2022/40 nolu Sermaye Piyasası bülteni ile olumsuz karşılanmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054914


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