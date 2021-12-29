***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.12.2021 18:51
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 Tarih ve 2021/17 sayılı kararı aşağıdaki gibidir.
Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve devam eden projelerin finansmanının fonlanması amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (%87,50) artırılarak 150.000.000 TL‘ye çıkarılacaktır.
Şirketimizin bedelli sermaye artırımında elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986993
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