***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 Tarih ve 2021/17 sayılı kararı aşağıdaki gibidir.Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve devam eden projelerin finansmanının fonlanması amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 70.000.000 TL (%87,50) artırılarak 150.000.000 TL‘ye çıkarılacaktır.Şirketimizin bedelli sermaye artırımında elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986993BIST