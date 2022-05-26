***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.05.2022 17:28
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımına ilişkin hazırlanan revize rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032746
BIST
17:382.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 34,60
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:3816,3205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0441
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:3817,5255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0560
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:38968,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,01
|Açılış
|: 968,75
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:36
|OYYAT
|78,65
|106.078.431
|% 10,00
|
|GESAN
|26,18
|128.727.355
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.290.677
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.881.498.696
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.849.018
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.529.789
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,06
|215.633.967
|% -8,83
|
|HUNER
|2,55
|71.846.961
|% -6,25
|
|EMKEL
|2,36
|29.973.009
|% -4,84
|
|THYAO
|44,16
|5.481.512.306
|% 3,52
|
|SISE
|20,90
|2.572.331.047
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.881.498.696
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,30
|1.651.596.800
|% 9,27
|
|KOZAL
|192,00
|1.519.998.557
|% 2,51
|
|KARSN
|6,40
|1.881.498.696
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,34
|321.408.309
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,56
|782.186.724
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,61
|430.342.739
|% 0,38
|
|HALKB
|5,61
|925.928.320
|% -0,88
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3048
|16,3164
|% -0,29
|
|Euro
|17,4960
|17,5291
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,4024
|20,5047
|% -0,55
|
|Frank
|16,9080
|17,0098
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3301
|4,3518
|% -0,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-1,15
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,33
|
Seans Raporu
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