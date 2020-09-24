***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİlknur TEPE Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 10.09.2020 +90 216 593 00 50 yatirimci@gersanyatirimciiliskileri.com - -Önder AKPINAR Muhasebe Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 08.12.2015 +90 (216) 593 00 50 onder@gersan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 211922 / 703152 / 603782Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)Kablo Kanal ve Merdiven TaşıyıcılarıBus-Bar Kanal SistemleriTopraklama ve Bağlantı ElemanlarıDöşeme Altı Kanalı ve Buat SistemleriElektrik Dağıtım PanolarıSıcak Daldırma Galvaniz KaplamaG-Charge Araç Şarj SistemleriG-Bus Otomasyon SistemiLed-Bus Aydınlatma SistemiOrta Gerilim Bus-Bar SistemleriAkıllı Tork CivatasıUVC Led SistemleriYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYÜKSEL KARDEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 21.23 Bağımsız Üye Değil HayırNEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil HayırSELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye/Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanMUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu BaşkanıGÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiNEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiMENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876484BIST