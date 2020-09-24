***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:41
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İlknur TEPE Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 10.09.2020 +90 216 593 00 50 yatirimci@gersanyatirimciiliskileri.com - -
Önder AKPINAR Muhasebe Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 08.12.2015 +90 (216) 593 00 50 onder@gersan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 211922 / 703152 / 603782
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)
Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları
Bus-Bar Kanal Sistemleri
Topraklama ve Bağlantı Elemanları
Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri
Elektrik Dağıtım Panoları
Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
G-Charge Araç Şarj Sistemleri
G-Bus Otomasyon Sistemi
Led-Bus Aydınlatma Sistemi
Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri
Akıllı Tork Civatası
UVC Led Sistemleri
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YÜKSEL KARDEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 21.23 Bağımsız Üye Değil Hayır
NEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye/Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
NEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -
SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876484
BIST