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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2022 12:26
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YÜKSEL KARDEŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı 18.48
NEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır -
GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan/Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
MUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.07.2021 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
EMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 0 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YÜKSEL KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
GÜLFEM OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
NEŞAT ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü Gersan Elektromekanik İnş. San. Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
MENDUHA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği -
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
MUSTAFA KEMAL KESEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını
EMRE EMSEN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000819


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