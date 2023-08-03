***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYÜKSEL KARDEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi İcrada Görevli Değil Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 13.48 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NEŞAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fabrika Müdürü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -GÜLFEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği ve İthalat-İhracat Müdürü - Hayır 0.004155 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiMENDUHA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MUSTAFA KEMAL KESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 16.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanEMRE EMSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.02.2022 İcrada Görevli Değil Fabrika Müdürü-İş Geliştirme Müdürü-Genel Müdür Yardımcılığı - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ERKAN İZGİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 09.02.2023 İcrada Görevli - İzgi Şirketler Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortak Hayır 2.5 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 25.05.2023 İcrada Görevli Değil Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan - Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180439BIST