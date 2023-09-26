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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.09.2023 10:32
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Önder AKPINAR Muhasebe-Finans Müdürü 08.09.2022 +90 (216) 593 00 50 onder@gersan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 211922 / 703152 / 603782
Zülal BİLGİN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.09.2023 +90 (216) 593 00 50 zulal@gersan.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197245


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BIST En Aktif Hisseler13:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERCN 50,95 58.095.613 % 10,00  
GOZDE 32,12 124.296.897 % 10,00  
ALCAR 1.050,50 78.438.529 % 10,00  
YONGA 55,00 879.116 % 10,00  
ISBTR 388.511,60 1.165.535 % 10,00  
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13:09 Alış Satış %  
Dolar 27,2474 27,2549 % 0,18  
Euro 28,8891 28,9100 % 0,23  
Sterlin 33,1072 33,2732 % -0,06  
Frank 29,7472 29,9264 % 0,12  
Riyal 7,2446 7,2809 % 0,17  
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13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.913 -3,47  
Altın Gr. 1.676 1.676 -0,26  
Cumhuriyet 11.350 11.522 -25,00  
Tam 11.116 11.185 -13,00  
Yarım 5.575 5.616 -6,00  
Çeyrek 2.779 2.808 -3,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,10  
Gümüş Gr. 20,17 20,20 -0,05  
B. Petrol 91,06 91,06 -0,82  
Seans Raporu 13:09
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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