***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.06.2020 12:07
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mat Analitik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Gersan ile Mat Analitik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 4.000.000,00 USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Mat Analitik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den alınan 10/06/2020 tarihli izne istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850469
BIST
13:24109.769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 532,17
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
13:246,7950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
13:247,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
13:24375,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,92
|Açılış
|: 375,45
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.090.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|793.993
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.777.772
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|58.947.766
|% 9,96
|
|AYCES
|37,80
|3.710.894
|% 9,95
|
|FORMT
|3,97
|737.467
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.432.161
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,72
|645.112
|% -8,99
|
|SALIX
|11,21
|216.442
|% -8,79
|
|BRMEN
|1,57
|18.166.534
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,96
|949.134.480
|% 4,81
|
|ASELS
|32,26
|632.529.528
|% 1,96
|
|GARAN
|8,19
|483.339.868
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,50
|339.010.924
|% 7,91
|
|BIZIM
|18,98
|309.288.678
|% 5,33
|
|EKGYO
|1,96
|949.134.480
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,50
|339.010.924
|% 7,91
|
|IHLAS
|0,77
|120.758.105
|% 2,67
|
|ISGYO
|1,93
|270.310.057
|% 6,04
|
|KARSN
|2,05
|174.314.300
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6232
|8,6665
|% 0,02
|
|Frank
|7,1456
|7,1886
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8053
|1,8144
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|4,35
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,00
|
|Tam
|2.502
|2.526
|-0,70
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,50
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,80
|