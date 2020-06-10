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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.06.2020 12:07
GÜNCEL HABERLER



***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mat Analitik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

   Gersan ile Mat Analitik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 4.000.000,00 USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde  gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Mat Analitik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den alınan 10/06/2020 tarihli izne istinaden yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850469


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RTALB 24,92 3.777.772 % 9,97  
AKCNS 11,26 58.947.766 % 9,96  
AYCES 37,80 3.710.894 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6232 8,6665 % 0,02  
Frank 7,1456 7,1886 % 0,38  
Riyal 1,8053 1,8144 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 4,35  
Altın Gr. 375 375 0,67  
Cumhuriyet 2.431 2.459 3,00  
Tam 2.502 2.526 -0,70  
Yarım 1.221 1.231 1,50  
Çeyrek 611 617 0,70  
Gümüş.Ons 17,62 17,65 0,10  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,02  
B. Petrol 40,38 40,38 -0,80  
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