***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMusaac (la mutuelle de santé des acteurs de l'économie)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkı yapacaktır.AçıklamalarAna müteahhit olarak Şirketimiz ile Kamerun Cumhuriyetinde kurulu Musaac (la mutuelle de santé des acteurs de l'économie) arasında, yine Kamerun Cumhuriyetinde 3 adet anahtar teslim hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince işler ile elektrik ve mekanik işleri dahil olmak üzere 19.500.000.000 CFA-Batı Afrika Frangı (yaklaşık 29.759.633,73 Euro) bedelli 3 adet sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme detayları aşağıdaki gibidir.1. Hastane İnşaatı: 6.500.000.000 CFA (9.919.877,91 Euro)2. Hastane İnşaatı: 6.500.000.000 CFA(9.919.877,91 Euro)3. Hastane İnşaatı: 6.500.000.000 CFA(9.919.877,91 Euro)Söz konusu işlerin tamamlama süreleri 18'er aydır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954194BIST