***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.08.2021 17:54
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Musaac (la mutuelle de santé des acteurs de l'économie)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı yapacaktır.
Açıklamalar
Ana müteahhit olarak Şirketimiz ile Kamerun Cumhuriyetinde kurulu Musaac (la mutuelle de santé des acteurs de l'économie) arasında, yine Kamerun Cumhuriyetinde 3 adet anahtar teslim hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince işler ile elektrik ve mekanik işleri dahil olmak üzere 19.500.000.000 CFA-Batı Afrika Frangı (yaklaşık 29.759.633,73 Euro) bedelli 3 adet sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme detayları aşağıdaki gibidir.
1. Hastane İnşaatı: 6.500.000.000 CFA (9.919.877,91 Euro)
2. Hastane İnşaatı: 6.500.000.000 CFA
(9.919.877,91 Euro)
3. Hastane İnşaatı: 6.500.000.000 CFA
(9.919.877,91 Euro)
Söz konusu işlerin tamamlama süreleri 18'er aydır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954194
BIST