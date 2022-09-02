***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.09.2022 11:26
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Full Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Tic. Ve San. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile Ankara'da yerleşik Full Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Tic. Ve San. A.Ş. arasında, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kullanılmak üzere "Şarj İstasyonları ve Yazılım Sistemleri'ni" içeren ürünlerimizin imalat ve satışına yönelik olarak 12.722.500 TL + KDV tutarında "İmalat-Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059579
BIST
13:103.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,38
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1018,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1018,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1322
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:10999,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,09
|Açılış
|: 999,89
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|44.810.597
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.449.068
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.301.681
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.314.509
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,58
|68.886.525
|% -5,40
|
|CANTE
|77,90
|13.058.200
|% -5,00
|
|PENTA
|393,30
|51.594.149
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,68
|3.419.229.822
|% 7,00
|
|THYAO
|71,55
|2.546.940.450
|% 0,63
|
|YKBNK
|7,42
|1.914.635.097
|% -1,98
|
|HALKB
|8,40
|1.737.921.982
|% -1,41
|
|GARAN
|23,06
|1.608.969.186
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,68
|3.419.229.822
|% 7,00
|
|YKBNK
|7,42
|1.914.635.097
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|878.418.349
|% 1,25
|
|HALKB
|8,40
|1.737.921.982
|% -1,41
|
|ISCTR
|8,21
|1.388.691.798
|% 2,11
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2155
|18,2230
|% 0,15
|
|Euro
|18,2271
|18,2370
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0186
|21,1240
|% 0,39
|
|Frank
|18,5173
|18,6288
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8324
|4,8566
|% 0,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,16
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,09
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.734
|6.788
|23,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,93
|