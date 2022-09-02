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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.09.2022 11:26
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Full Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Tic. Ve San. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

   Şirketimiz ile Ankara'da yerleşik Full Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Tic. Ve San. A.Ş. arasında, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kullanılmak üzere "Şarj İstasyonları ve Yazılım Sistemleri'ni" içeren ürünlerimizin imalat ve satışına yönelik olarak 12.722.500 TL + KDV tutarında "İmalat-Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059579


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Tam 6.734 6.788 23,00  
Yarım 3.281 3.319 12,00  
Çeyrek 1.646 1.659 6,00  
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