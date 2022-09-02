***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFull Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Tic. Ve San. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ile Ankara'da yerleşik Full Elektrikli Araçlar Şarj Ağı İstasyonları İşletmeciliği Enerji Tic. Ve San. A.Ş. arasında, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında kullanılmak üzere "Şarj İstasyonları ve Yazılım Sistemleri'ni" içeren ürünlerimizin imalat ve satışına yönelik olarak 12.722.500 TL + KDV tutarında "İmalat-Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059579BIST