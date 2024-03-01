***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.03.2024 15:10
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DD İnternet ve E-Ticaret Hizmetleri Ltd. Şti. (DEPODANDİREKT)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz G–Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Ünitelerinin ve yine ilgili kablo ve parçalarının Teknosa Mağazaları ve Şubelerinde satışı ve pazarlanması ile ilgili olarak DD İnternet ve E-Ticaret Hizmetleri Ltd. Şti. (DEPODANDİREKT) ile işbirliği ve satınalma sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilerleyen zamanda G–Charge ürünlerinin satışına başlanacaktır. Teknosa Mağazaları ve Şubelerinde
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253628
BIST