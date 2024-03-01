***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDD İnternet ve E-Ticaret Hizmetleri Ltd. Şti. (DEPODANDİREKT)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz G–Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Ünitelerinin ve yine ilgili kablo ve parçalarının Teknosa Mağazaları ve Şubelerinde satışı ve pazarlanması ile ilgili olarak DD İnternet ve E-Ticaret Hizmetleri Ltd. Şti. (DEPODANDİREKT) ile işbirliği ve satınalma sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilerleyen zamanda G–Charge ürünlerinin satışına başlanacaktır. Teknosa Mağazaları ve ŞubelerindeKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253628BIST