***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLuster Genel Ticaret Sanayi ve Madencilik Projelerin İdaresi Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile Luster Genel Ticaret firması arasında, BusBar, LedBus, Kablo Kanalı, G- Charge, Aydınlatma Armatürleri, Topraklama vb. şirketimiz ürünlerinin Kuzey Irak Sınırları içerisinde satışı ve pazarlanmasına yönelik Temsilcilik Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte ilerleyen süreçte şirketimizin ihracat hacminin ve cirosunun olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259127BIST