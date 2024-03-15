***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.03.2024 13:42
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Luster Genel Ticaret Sanayi ve Madencilik Projelerin İdaresi Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Luster Genel Ticaret firması arasında, BusBar, LedBus, Kablo Kanalı, G- Charge, Aydınlatma Armatürleri, Topraklama vb. şirketimiz ürünlerinin Kuzey Irak Sınırları içerisinde satışı ve pazarlanmasına yönelik Temsilcilik Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte ilerleyen süreçte şirketimizin ihracat hacminin ve cirosunun olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259127
BIST