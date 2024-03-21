***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıE 365 Dijital Teknoloji Elektronik Üretim Sanayi Ticaret Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu olarak yansıyacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile E365 Firması arasında Marka Devir, Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağı Kurulum ve işletme lisans paylaşımı anlaşmaları kapsamında, şirketimizin ve E365 firması beraber tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde G - Charge Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Kurulumu ve işletilmesine yönelik yatırım kararı alınmıştır. Bu karar Kapsamında AC ve DC Tip Olmak Üzere totalde yaklaşık 500 Ünite Kurulumu ve İşletilmesi ve yine bu karar kapsamında başlangıç için Pilot Bölge olarak Karadeniz bölgesinin seçilmesine karar verilmiştir. İşbu yatırım kararı ile birlikte, şirketimizin faaliyet gelirlerine ek olarak Şarj İstasyon Ağı işletme gelirlerinin Ciro Katkısı Anlamında yaklaşık olarak yıllık 75.000.000,00 TL (YetmişBeşMilyonTürkLirası) olması beklenmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261063BIST