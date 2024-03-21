***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıATLAS YAPIYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkı sağlayacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile ATLAS YAPIYOL firması arasında, firmanın 1600 Konutluk İnşaat Projesinin BusBar, Kablo Kanalları ve Topraklama başta olmak üzere tüm elektrik malzeme ve işlerinin şirketimiz tarafından sağlanmasına yönelik toplam yaklaşık 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası) bedelinde bir sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261145BIST