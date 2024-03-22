***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÖZBAL İNŞAAT ELEK. TEM. TURZ. ORM. ÜRÜN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile ÖZBAL İNŞAAT firması arasında, firmanın Güneş Enerji Santralleri projelerinin kurulumunda kullanılmak üzere, GES Panel Konstrüksiyon malzemeleri, Kablo Kanalları, Topraklama Şeriti ve Solar Kablo vb. ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik yaklaşık olarak 100.000.000,00 TL (YüzMilyonTürkLirası) bedelli anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261422BIST