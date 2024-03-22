Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.03.2024 14:06
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ÖZBAL İNŞAAT ELEK. TEM. TURZ. ORM. ÜRÜN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacaktır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile ÖZBAL İNŞAAT firması arasında, firmanın Güneş Enerji Santralleri projelerinin kurulumunda kullanılmak üzere, GES Panel Konstrüksiyon malzemeleri, Kablo Kanalları, Topraklama Şeriti ve Solar Kablo vb. ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik yaklaşık olarak 100.000.000,00 TL (YüzMilyonTürkLirası) bedelli anlaşma yapılmıştır.  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261422


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:409.212
Değişim :  0,78% |  71,15
Açılış :  9.162  
Önceki Kapanış :  9.141  
En Düşük
9.152 En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 66,55 103.348.051 % 10,00  
AZTEK 118,80 162.760.901 % 10,00  
DESPC 63,80 33.808.044 % 10,00  
SODSN 258,25 9.098.733 % 9,99  
MEGMT 50,15 208.181.125 % 9,98  
daha fazla
14:40 Alış Satış %  
Dolar 31,9919 31,9927 % -0,10  
Euro 34,6361 34,6495 % -0,65  
Sterlin 40,7974 41,0019 % -1,28  
Frank 36,0068 36,1873 % -1,01  
Riyal 8,6442 8,6875 % -0,71  
daha fazla
14:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,55 24,57 % 0,66  
Platin 903,81 906,10 % 0,66  
Paladyum 1.007,56 1.010,27 % 0,66  
Brent Pet. 85,83 85,83 % 0,66  
Altın Ons 2.165,52 2.165,82 % 0,66  
Seans Raporu 14:40
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru