***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSTEELTECH SOLAR ENERJİ KONTR. SİST. VE İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna önemli katkı sağlayacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile STEELTECH SOLAR firması arasında, firmanın Kablo Kanalı ve Galvaniz ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik 2 yıl süreli ve yaklaşık olarak 990.000.000,00 TL (DokuzYüzDoksanMilyonTürkLirası) bedelli anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262061BIST