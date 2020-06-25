***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir.1-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın ve üyeliğe Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın getirilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın ve üyeliğe Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran ile Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Önder Akpınar'ın seçilmelerine,3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Gülfem Oktay'ın getirilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852974BIST