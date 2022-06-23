***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.06.2022 15:32
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir.
1-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen'in getirilmesine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen ile Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Sayın Önder Akpınar'ın seçilmelerine,
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Mustafa Kemal Kesen'in ve üyeliğe Sayın Gülfem Oktay'ın getirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038885
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