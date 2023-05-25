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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.05.2023 18:16
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 25.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden oluşturulan yönetim kurulu ve komiteleri aşağıdaki gibidir.
1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Yüksel Kardeş'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Gülfem Oktay'ın seçilmesine,
2-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen'in getirilmesine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen ile Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Sayın Önder Akpınar'ın seçilmelerine,
4-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Gülfem Oktay'ın getirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153934


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