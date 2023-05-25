***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden oluşturulan yönetim kurulu ve komiteleri aşağıdaki gibidir.1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Yüksel Kardeş'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Gülfem Oktay'ın seçilmesine,2-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen'in getirilmesine,3- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Mustafa Kemal Kesen ile Muhasebe ve Finans Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Sayın Önder Akpınar'ın seçilmelerine,4-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın ve üyeliğe Sayın Gülfem Oktay'ın getirilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153934BIST