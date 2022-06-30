***GEREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2022 09:04
***GEREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gökhan Deniz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040211
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
0
En Düşük
0
17:5916,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0731
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5731
17:5917,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1233
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5110
En Düşük
17,3266
17:59974,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,00
|Açılış
|: 974,99
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VESBE
|9,70
|55.135.824
|% 4,71
|
|TRGYO
|8,28
|33.786.389
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,24
|2.560.025
|% 0,00
|
|KRONT
|35,98
|3.082.826
|% 0,00
|
|SAMAT
|8,53
|12.757.156
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,28
|33.786.389
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,24
|2.560.025
|% 0,00
|
|KRONT
|35,98
|3.082.826
|% 0,00
|
|SAMAT
|8,53
|12.757.156
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,37
|24.821.151
|% 0,00
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% 0,00
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% 0,00
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% 0,00
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6987
|16,7113
|% 0,44
|
|Euro
|17,4799
|17,5110
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,2116
|20,3129
|% 0,47
|
|Frank
|17,4048
|17,5096
|% 0,25
|
|Riyal
|4,4320
|4,4542
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,68
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.506
|6.600
|-41,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem