***GIPTA* *SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.10.2023 09:14
***GIPTA******SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GIPTA, SANEL]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204022
BIST
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12:498.409
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -33,78
|Açılış
|: 8.482
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|Önceki Kapanış
|: 8.443
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8.390
En Yüksek
8.519
12:4927,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,8717
En Düşük
27,6473
12:4929,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,5803
En Düşük
29,3791
12:491.667,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.667,98
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
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1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ACSEL
|117,70
|74.345.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,66
|85.080.116
|% -9,26
|
|ULAS
|18,70
|6.417.114
|% -8,96
|
|IHAAS
|20,38
|300.806.013
|% -8,69
|
|ARENA
|30,32
|107.204.611
|% -6,88
|
|THYAO
|232,10
|2.809.028.510
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|PETKM
|24,44
|2.382.484.287
|% -0,81
|
|ISCTR
|25,56
|2.254.027.099
|% 2,98
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|ZOREN
|6,30
|1.093.310.789
|% -1,41
|
|ODAS
|13,99
|1.800.900.414
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,27
|961.241.512
|% -1,55
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7246
|27,7417
|% 0,09
|
|Euro
|29,4288
|29,4392
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9551
|34,1253
|% 0,03
|
|Frank
|30,5987
|30,7830
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3718
|7,4087
|% 0,08
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,28
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.337
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,31
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