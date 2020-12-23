***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6Ek AçıklamalarŞirketimizin 23 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,Esas Sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine,Kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.-TL olarak belirlenmesine,Bu doğrultuda, Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Şirket adres değişikliğinin güncellenmesine ilişkin olarak Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin tadil edilmesine,gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894502BIST