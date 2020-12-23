***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.12.2020 18:12
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Esas Sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine,
Kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.-TL olarak belirlenmesine,
Bu doğrultuda, Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Şirket adres değişikliğinin güncellenmesine ilişkin olarak Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin tadil edilmesine,
gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894502
BIST