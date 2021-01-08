***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2021 17:16
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI VADE BAŞLANGIÇ TARİHİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %24,09
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK32114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.528.000
İhraç Fiyatı 0,9623
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898428
BIST
17:271.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:277,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:279,0088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:27444,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -7,73
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:27
|INVEO
|58,30
|84.227.641
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.399.112
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.289.291
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.904.672.278
|% -1,92
|
|GARAN
|10,80
|2.325.988.223
|% 2,66
|
|KOZAL
|116,90
|2.302.950.148
|% 7,74
|
|THYAO
|12,84
|1.395.764.984
|% 1,26
|
|SISE
|7,43
|1.294.380.689
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|2.904.672.278
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|980.126.485
|% 3,87
|
|GARAN
|10,80
|2.325.988.223
|% 2,66
|
|PETKM
|5,24
|934.862.282
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.294.380.689
|% 0,68
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3342
|7,3402
|% -0,11
|
|Euro
|8,9997
|9,0088
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9540
|10,0040
|% 0,19
|
|Frank
|8,2640
|8,3137
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% -0,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-34,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39AGHOL
Yüzde 4.46 oranında artışla 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 284, 130 adet işlem
-
17:37TLMAN
Yüzde 5.69 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 662, 271 adet işlem
-
17:36SMART
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 990 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 8 artarak (% 0.94 ) 1, 379
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, KONYA, YESIL, GRNYO, ERBOS, ISBIR, KRVGD, TKNSA, CMBTN, NETAS