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***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

27.04.2021 17:48



***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye %300 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni paya alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 333.924,831 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 26.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Saygılarımızla. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ALİ OCAK 300.662 % 90,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
ADNAN BAKİ 29.980 % 8,98 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931360


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ULUUN 6,27 85.928.116 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.480.488 % 10,00  
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Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,39 26,43 0,19  
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