***GLRYH* *A1CAP* *ACP* *RTALB*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GLRYH******A1CAP******ACP******RTALB*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Paylarının Halka Arzına İlişkin Onaylı İzahname Ek.2 - 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporları (1)" ekte yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155758BIST