***GLRYH* *A1CAP* *ACP* *RTALB*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***GLRYH******A1CAP******ACP******RTALB*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ paylarının halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu açıklama ekinde yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155756BIST