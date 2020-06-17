***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 10:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851491
BIST
11:51111.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 118,64
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:516,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:517,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:51379,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 379,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.060.007
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.380.169
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.458
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.311.189
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.781.746
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,26
|1.793.360
|% -9,04
|
|ECILC
|6,33
|368.189.023
|% 3,77
|
|GARAN
|8,19
|281.447.254
|% -0,24
|
|ASELS
|32,34
|263.916.608
|% -0,55
|
|GUSGR
|4,37
|237.136.195
|% 3,07
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|112.055.900
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|171.347.800
|% -0,52
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|151.616.795
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,58
|129.172.019
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,04
|
|Frank
|7,1805
|7,2238
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
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|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
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