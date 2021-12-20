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***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.12.2021 16:28
***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

avanına ait açıklamanın güncellemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH, RTALB

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 200.000.000 TL ihraç tavanını içeren borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2021 tarihli haftalık bülteninde ilan edilmiştir. Açıklama, ihraç tavanı geçerlilik süresi belirtilerek güncellenmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984736


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Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 0,12  
Gümüş Gr. 9,06 9,07 0,02  
B. Petrol 74,08 74,08 0,12  
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