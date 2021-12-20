***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.12.2021 16:28
avanına ait açıklamanın güncellemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GLRYH, RTALB
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 200.000.000 TL ihraç tavanını içeren borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2021 tarihli haftalık bülteninde ilan edilmiştir. Açıklama, ihraç tavanı geçerlilik süresi belirtilerek güncellenmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984736
BIST
17:531.809
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -83,30
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5312,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0781
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5314,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0801
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:53718,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,02
|Açılış
|: 718,17
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|33,86
|32.875.746
|% 696,71
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.168.052
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,52
|57.203.570
|% 294,65
|
|KRDMA
|7,98
|101.878.633
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,16
|52.775.493
|% 249,58
|
|YESIL
|1,86
|17.748.030
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,26
|11.919.769
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,69
|27.145.259
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,80
|16.844.608
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,50
|10.762.779
|% -22,21
|
|GARAN
|11,96
|4.720.252.150
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.287.653.961
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.056.229.730
|% -9,98
|
|THYAO
|19,03
|2.329.017.333
|% -4,52
|
|YKBNK
|3,47
|2.157.747.043
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.157.747.043
|% 3,27
|
|GARAN
|11,96
|4.720.252.150
|% 5,10
|
|TSKB
|1,47
|407.171.272
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|609.619.385
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.287.653.961
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6052
|16,6884
|% 0,21
|
|Frank
|13,4950
|13,5763
|% -0,07
|
|Riyal
|3,3188
|3,3355
|% -0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,96
|
|Altın Gr.
|717
|717
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,06
|9,07
|0,02
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|0,12
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem