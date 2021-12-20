***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









avanına ait açıklamanın güncellemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GLRYH, RTALBYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 200.000.000 TL ihraç tavanını içeren borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2021 tarihli haftalık bülteninde ilan edilmiştir. Açıklama, ihraç tavanı geçerlilik süresi belirtilerek güncellenmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984736BIST