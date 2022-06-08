***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.06.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimiz tarafından GLRYH ve RTALB paylarında alım satım emirlerinin kabul edilmemesine yönelik kararı, Şirketimizin 08.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında gözden geçirilmiş olup, yatırımcılardan gelen talepler de dikkate alınarak, 13.06.2022 tarihinden itibaren GLRYH ve RTALB paylarında alım satım emirlerinin yeniden kabul edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036125BIST