***GLRYH* *RTALB* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 18:12
***GLRYH******RTALB******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLRYH, RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimiz tarafından GLRYH ve RTALB paylarında alım satım emirlerinin kabul edilmemesine yönelik kararı, Şirketimizin 08.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında gözden geçirilmiş olup, yatırımcılardan gelen talepler de dikkate alınarak, 13.06.2022 tarihinden itibaren GLRYH ve RTALB paylarında alım satım emirlerinin yeniden kabul edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036125
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.533
18:0517,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
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|Açılış
|: 17,2050
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4437
|Açılış
|: 18,4400
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.020,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,89
|Açılış
|: 1.020,80
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0778
|17,0799
|% 1,94
|
|Euro
|18,3079
|18,4458
|% 2,63
|
|Sterlin
|21,3985
|21,5058
|% 1,76
|
|Frank
|17,4599
|17,5651
|% 1,77
|
|Riyal
|4,5432
|4,5660
|% 2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,47
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|123
|123
|2,82
|