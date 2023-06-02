***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı 01.06.2023 tarih ve 2023/29 SPK Bülteni ile duyurulmuş olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155556BIST