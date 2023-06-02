***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2023 12:03
***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı 01.06.2023 tarih ve 2023/29 SPK Bülteni ile duyurulmuş olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155556
BIST
15:205.097
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 136,73
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2020,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0983
|Açılış
|: 21,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2022,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0541
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:201.328,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.328,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8784
|20,8958
|% 0,44
|
|Euro
|22,4636
|22,6175
|% 0,45
|
|Sterlin
|26,0644
|26,1951
|% 0,36
|
|Frank
|22,9357
|23,0739
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5497
|5,5776
|% 0,38
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.328
|6,00
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|-78,36
|
|Yarım
|4.404
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,17
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33GARAN
Yüzde 6.04 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 598, 727 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 5, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 56, 889.00 milyon TL de
-
15:32ZPLIB
Yüzde 6.94 oranında artışla 52.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 306 adet işlem
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem
-
15:30AHGAZ
Yüzde 7.31 oranında artışla 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 378, 897 adet işlem