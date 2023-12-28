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***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.12.2023 18:57
***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz iştiraklerinden RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve  Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) paylarıyla ilgili olarak 28.12.2023  tarihinde 14,30 – 14,62 TL fiyat aralığından 360.000.-TL nominal  değerli payların satış işlemi Şirketimiz tarafından  gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde Şirketimizin  RTALB sermayesinde doğrudan sahip olduğu %8,35 oranındaki pay oranı  satış işlemi sonrasında %7,99'a ve satış işlemi öncesinde %23,29 olan oy hakkı oranı satış işlemi sonrasında %23,16'ya düşmüştür.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/12/2023 0 360.000 -360.000 8.351.449,71 7.991.449,71 % 8,35 % 23,29 % 7,99 % 23,16




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230296


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BAYRK 16,94 38.642.765 % 10,00  
MEKAG 57,20 159.883.714 % 10,00  
KENT 473,00 2.710.584 % 10,00  
DYOBY 22,66 62.240.399 % 10,00  
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Gümüş ONS 24,05 24,08 % 0,66  
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Paladyum 1.130,05 1.134,34 % 0,66  
Brent Pet. 77,59 77,59 % 0,66  
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