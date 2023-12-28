***GLRYH* *RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GLRYH******RTALB*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [RTALB]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) paylarıyla ilgili olarak 28.12.2023 tarihinde 14,30 – 14,62 TL fiyat aralığından 360.000.-TL nominal değerli payların satış işlemi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde Şirketimizin RTALB sermayesinde doğrudan sahip olduğu %8,35 oranındaki pay oranı satış işlemi sonrasında %7,99'a ve satış işlemi öncesinde %23,29 olan oy hakkı oranı satış işlemi sonrasında %23,16'ya düşmüştür.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/12/2023 0 360.000 -360.000 8.351.449,71 7.991.449,71 % 8,35 % 23,29 % 7,99 % 23,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230296BIST