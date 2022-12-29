Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.12.2022 23:03
***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım B


***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

     Şirketimiz paylarıyla ilgili olarak, 29.12.2022 tarihinde 12,35 TL fiyattan 2.000.000 TL nominal değerli payların özel işlem emriyle satışı işlemi Şirketimiz ortaklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde doğrudan sahip olduğu %13,20 oranındaki pay oranı, satış işlemi sonrasında %11,20'ye ve satış işlemi öncesinde % 37,27 olan oy hakkı oranı, satış işlemi sonrasında 36,57'ye düşmüştür.  
İşbu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin idari sorumluluğu bulunanların işlemlerine ilişkin 11 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Tebliğ'in 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 0 2.000.000 2.000.000 13.203.369 11.203.369 % 13,2 % 37,27 % 11,2 % 36,57




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091333


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.477
Değişim :  2,46% |  131,31
Açılış :  5.348  
Önceki Kapanış :  5.346  
En Yüksek
5.477 En Düşük
5.332
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 11,22 95.692.744 % 10,00  
GLRYH 13,20 96.042.666 % 10,00  
TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
BRKVY 39,38 494.614.616 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7023 18,7039 % -0,01  
Euro 19,9674 19,9954 % 0,04  
Sterlin 22,5069 22,6198 % 0,38  
Frank 20,1876 20,3092 % 0,65  
Riyal 4,9605 4,9854 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 10,44  
Altın Gr. 1.093 1.093 6,97  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.375 7.441 51,00  
Yarım 3.572 3.637 19,00  
Çeyrek 1.791 1.818 9,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,42  
Gümüş Gr. 14,40 14,41 0,27  
B. Petrol 83,56 83,56 -0,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru