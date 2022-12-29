***GLRYH* *RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GLRYH******RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz paylarıyla ilgili olarak, 29.12.2022 tarihinde 12,35 TL fiyattan 2.000.000 TL nominal değerli payların özel işlem emriyle satışı işlemi Şirketimiz ortaklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu satış işlemi öncesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde doğrudan sahip olduğu %13,20 oranındaki pay oranı, satış işlemi sonrasında %11,20'ye ve satış işlemi öncesinde % 37,27 olan oy hakkı oranı, satış işlemi sonrasında 36,57'ye düşmüştür.İşbu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin idari sorumluluğu bulunanların işlemlerine ilişkin 11 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı Tebliğ'in 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/12/2022 0 2.000.000 2.000.000 13.203.369 11.203.369 % 13,2 % 37,27 % 11,2 % 36,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091333BIST