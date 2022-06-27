***GLRYH* *SERVE* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.06.2022 09:11
***GLRYH******SERVE******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, GLRYH, SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039325
BIST
15:202.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -21,37
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:2016,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -0,3835
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:2017,4524
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3748
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:20971,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -20,36
|Açılış
|: 971,75
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:18
|RYSAS
|8,47
|10.258.140
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.663.214
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.889
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|56.334.018
|% -4,47
|
|KGYO
|8,21
|24.018.235
|% -4,42
|
|ISKPL
|4,84
|54.773.857
|% -3,97
|
|THYAO
|49,76
|3.263.889.790
|% -0,98
|
|SISE
|21,88
|1.486.940.296
|% 0,55
|
|EREGL
|28,02
|1.134.913.673
|% 0,57
|
|ASELS
|23,84
|809.999.077
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,55
|728.037.637
|% -2,51
|
|ODAS
|3,16
|364.542.652
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|489.513.756
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,55
|728.037.637
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,55
|196.273.989
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,61
|320.628.406
|% -1,91
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4961
|16,5119
|% -2,21
|
|Euro
|17,4381
|17,4618
|% -2,05
|
|Sterlin
|20,2012
|20,3025
|% -2,20
|
|Frank
|17,1476
|17,2509
|% -2,28
|
|Riyal
|4,3887
|4,4107
|% -2,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,80
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,87
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK
-
15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.95 ) 2, 257