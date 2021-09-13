***GMA* *BIOEN* *OYLUM* *FONET* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.09.2021 09:10
***GMA******BIOEN******OYLUM******FONET******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIOEN, FONET, KATMR, OYLUM]
İlgili Fonlar [GMA]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963321
BIST
10:541.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:548,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:549,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:54486,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:54
|YEOTK
|38,96
|7.461.269
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.715.237
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,33
|20.249.634
|% 9,96
|
|DITAS
|18,54
|9.876.938
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,24
|406.598
|% 9,86
|
|KTSKR
|86,45
|55.208.907
|% -9,99
|
|TGSAS
|15,91
|5.184.119
|% -9,09
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,56
|3.761.886
|% -6,55
|
|SELGD
|6,90
|3.757.110
|% -4,17
|
|GARAN
|9,41
|388.684.569
|% -0,84
|
|KOZAL
|103,30
|210.381.314
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,50
|168.685.161
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,31
|145.072.377
|% 4,89
|
|GESAN
|22,92
|124.023.089
|% 6,01
|
|YKBNK
|2,50
|168.685.161
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|87.657.289
|% -1,08
|
|GARAN
|9,41
|388.684.569
|% -0,84
|
|TSKB
|1,28
|42.221.272
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,62
|114.309.565
|% -0,35
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4629
|8,4661
|% 0,12
|
|Euro
|9,9762
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6496
|11,7081
|% -0,15
|
|Frank
|9,1492
|9,2043
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,42
|